El Fòrum Menorca d’Educació La Caixa ha celebrat recentment la seva quinzena edició i és una fita de la qual tots els que hem estat darrere aquest projecte des del seu inici, ens podem sentir ben orgullosos. Quinze anys d’un esdeveniment organitzat amb la complicitat dels diferents centres educatius de la nostra illa i el suport indispensable de la Fundació La Caixa, que després de tres setmanes de preparació col·lectiva a classe, pren la forma d’un debat entre adolescents que pugen dalt un escenari, per confrontar les seves idees i les seves reflexions de manera serena davant un públic i un jurat. Un acte que a més, es converteix també en un exercici pràctic de comunicació i d’oratòria que fa enfrontar els joves amb les seves pors davant el fet d’haver de parlar en públic per primera vegada. L’experiència al llarg de tots aquests anys ha estat molt gratificant perquè el que tot d’una sembla una proposta tediosa quan l’expliquem per primera vegada als alumnes, entre badall i badall, acaba germinant una jornada d’adrenalina pura on tots i cadascun d’ells, s’esforça per fer sortir la seva millor versió, agraint-nos haver pogut viure aquella vivència que els ha fet sortir de les seves rutines habituals. El darrer debat que vam celebrar fa uns dies a Calós per parlar sobre si érem solidaris, va deixar-nos a tots meravellats pel talent exhibit per part dels vuit alumnes participants. Excel·lents exposicions, maduresa d’arguments, predisposició i una sensació d’haver fet un gran treball al darrere. Llarga vida a projectes com aquest que, a més, eduquen amb l’exemple.