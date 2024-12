Davant l’escalada bèl·lica actual. Davant l’augment de conflictes bèl·lics en tot el món, ni dos, ni tres, fins a 35 és el nombre de conflictes actualment en dansa.

Davant l’augment de països involucrats en cada conflicte. Davant l’amenaça nuclear que algun d’ells profereixen.

Aquesta és la pregunta que ha formulat la plataforma Menorca per la Pau en una taula rodona que se celebrarà en el magnífic saló d’actes de l’Ateneu de Maó el proper dijous dia 19 de desembre a tres veus veteranes, buscadores de la pau per diferents camins: la diplomàtica, la militar i la no violent.

Aquests ponents són: Lluís Alejandre Sintes, general de l’exèrcit i actiu negociador de la fundació Olof Palme en conflictes armats i president de l’exemplar fundació Illa del Rei.

Miguel Ángel Moratinos, exministre d’Afers Exteriors i Cooperació, i Alt Representant de les Nacions Unides per l’Aliança de Civilitzacions.

Martí Olivella i Solé, «actiu» activista per la Pau, present com voluntari internacional en el conflicte de Palestina, i promotor de la campanya aturemlesguerres.cat.

I recordem, els veterans tenen més llibertat d’expressió per denunciar els perversos interessos que mouen el gran negoci de la guerra.

També recordar que entre la mineria necessària, la fabricació de les armes, el manteniment dels exèrcits i els explosius conflictes bèl·lics, la indústria armamentística és la responsable del 30% dels gasos d’efecte hivernacle. Un desastre.

Lluitar per la pau també és lluitar per mitigar la greu crisis climática.