«A bulto» vol dir sense mesura ni miraments, a la bruta, exageradament, tirant pel dret. Anima a fer les coses sense tenir en compte la quantitat que fa falta o que sobre: «Va, a bulto, no t'hi esmiris tant! Fot-li a bulto! «Fot-li a bulto i ja veurem què passa!».

Les administracions públiques haurien de fer possible, que el trànsit rodat no sigui atapeït, sufocant i també, segur i fluid. Per contra el parc mòbil registra una escalada imparable, Menorca sobrepassa els 90.000 vehicles. A més, prop de 100.000 van desembarcar als ports de Maó i Ciutadella.

Esteim pendents d’un estudi de càrrega de tràfic que condicionarà al Consell per limitar -o no- l’entrada de vehicles. De moment s'han batut rècords de pas sobre les carreteres menorquines i sis punts de la xarxa viària van registrar xifres històriques. Menorca i els menorquins suportam el pes dels cotxes carregats per l’excés, n’estem fins els pebrots, amb pobles, ciutats i urbanitzacions amb el llast de vessar de vehicles.

Formentera va ser la precursora en posar límits, Eivissa controlarà l’afluència de vehicles a partir de juny i el Consell de Mallorca a més d’una proposició de llei al Parlament que li permeti regular l’entrada de cotxes, proposa un topall anual de vehicles, un màxim de cotxes de lloguer i una taxa dissuasiva.

Tot i tenir capacitat normativa Menorca anam al darrera de tot i no sembla que els estudis del Govern hagin d’estar llestos amb prou marge de temps, per posar en marxa restriccions abans de l'estiu.

Ni tampoc, que tot i haver sobrepassat els límits de la seva capacitat, augmentin el nombre de platges i espais naturals amb accés restringit i que només s’hi pugui accedir amb transport públic, a peu o amb bicicleta. A pesar de ser petita i de poca fondària, seguiran bocant per tot el territori cotxes i més cotxes, omplint Menorca «a bulto», com si fos una pica.