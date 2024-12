No fa molt un dels primers problemes de l’economia era l’atur. No hi havia feina per tothom. Ara la cosa ha canviat. Un dels principals contratemps és la falta de personal. Es veu que hi ha més feina, el que facilita la mobilitat laboral. Hi ha sectors que pateixen de valent aquest problema. Darrerament, s’han publicat informacions que alerten de la falta de fusters, que no hi ha prou fontaners, que hi manquen mecànics, que no hi ha relleu generacional entre els pescadors... Inclús en l’administració. Falten metges, manquen docents, no hi ha prou policies... El darrer cas s’ha vist en la falta de treballadores familiars per a l’atenció a domicili dels majors.

A Sant Lluís van obrir una borsa de feina amb sis places, i no s’ha presentat ningú. Una mancança en un servei imprescindible que també és extensiu a la resta de pobles de Menorca. No sé quines eren les condicions que oferia Sant Lluís per aquestes places. Però sí que sé que en alguns municipis de Menorca paguen poc més de 1.000 euros nets per començar a fer aquesta feina, tan necessària.

És normal que amb aquest sou, i amb les ofertes de feina que hi ha, els ajuntaments siguin incapaços de completar les plantilles de treballadors familiars. És mal de fer viure amb poc més de mil euros, quan el nivell de vida a Menorca en els dos darrers anys ha pujat un 6,5 per cent i el lloguer d’un habitatge de dues habitacions no baixa dels 700 euros. I davant açò sempre hi ha l’opció de triar un altre treball. Per comparar-ho amb altres llocs de feina. El sou inicial a una coneguda cadena de supermercats ronda els 1.250 euros nets. Clar que també és ver que els darrers dos anys amb les pujades de preus que hi ha hagut els supermercats han fet cada mes l’agost.

Els ajuntaments, si no es volen quedar sense personal per aquest servei, haurien d’ajustar els sous a la realitat, més que pensar en demanar una menor titulació, que pot acabar repercutint en la qualitat del servei. I el mateix es pot aplicar també al centre de Santa Rita, on les auxiliars d’infermeria també denuncien que pateixen una greu precarietat laboral. Cal cuidar als qui en un futur ens cuidaran.