Nadal i les festes, els torrons, el pessebre, els «Pastorells», els regals i com no, els dinars i sopars d’empresa. En teoria demà divendres n’és el Dia Oficial però ara la veda comença gairebé a principis de desembre o fins i tot, hi ha qui col·lapsa tant l’agenda d’àpats que, directament, ho deixa per a principis de l’any vinent. Diu que darrerament s’aprofiten per allargar una mica més i com que des de la pandèmia, anem tots a dormir més d’hora, la partida l’està guanyant el migdia al vespre. Com diu l’Empar Moliner, és el dia del festival dels salmons amb verduretes o l’entrecot al pebre verd amb la copa de cava que hi entra, però el gintònic o les herbes dolces que s’han de pagar a part. El sector de restauració que encara està obert a Menorca es vesteix de gala i aprofita per fer una mica de caixa, abans que tots tornem a dispersar-nos i hibernar, convertint-se en còmplices de la primera de les festes nadalenques a taula i per segons qui, potser la més divertida i esbojarrada. L’ecosistema laboral sencer reunit fora del seu hàbitat natural, on hi ha qui aprofitarà per improvisar una mica de team building per generar cohesió d’equip, qui sap.

Els autònoms, com sempre, farem desdejuni o menjarem en un reservat a part, en solitari o organitzats, per no ser menys que els treballadors per compte aliena, els funcionaris o els mestres, que també ho deuen celebrar però tal vegada, en comptes de sopar d'empresa, li deuen dir més aviat dinar de departament o d'àrea per no ser menys. En qualsevol cas, el més important serà fer cas d'aquella dita que totes ses deixades són perdudes i ja en tindrem un altre any al sac. Bones festes!