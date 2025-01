Sales a la calle y te das cuenta que a pesar de ser unas fechas en las que debiera primar la cordialidad y el espíritu de compartir, todos van a la suya… no solo me refiero a estar móvil en mano como si no pudieras vivir sin él, sino que en sus caras ves ansiedad, premura… nada de relajamiento.

Nadie ve a nadie, eso sí, miran con ansia los escaparates con las mil posibilidades de consumir que se te ofrecen y te arrastran a gastar sin pensar demasiado.

Frente a ello y sentada que estoy en el aeropuerto para regresar a mi bella isla, salen por las bocas de los fingers procedentes del avión, más gente de la que crees puede caber en él... todos con las mismas caras, apenas sonríen hasta que de repente un niño, que no tendrá más de 6 años me mira y sonriendo me dice «I’m happy, Merry Christmas»… quedo anonadada y le contesto rápidamente «Me too…happy day in Barcelona and thanks to you».

Ah qué gran momento! Un niño de apenas 6 años acaba de hacerme feliz, feliz de ver que es la infancia la que tiene el poder de recuperar nuestra sensatez y hacernos pensar que ‘ser feliz’ es un estado privilegiado para quienes lo sentimos, quienes nos damos cuenta de que podemos tener esa sensación… ese grado de alegría interior que nos permite poner en valor la vida que tenemos, poner en valor el haber nacido donde lo hemos hecho, poner en valor el vivir en un lugar donde, de momento, no explotan bombas ni hemos de huir a otro lugar porque el nuestro ya no es seguro.

Todo esto me lo ha hecho pensar un niño de apenas 6 años con su espontánea y sentida expresión de gozo, gozo que ha querido, instintivamente, compartir con una desconocida.

Desconocida que a su vez ha querido responderle con el mismo ánimo y con un placer maravilloso.

Así que sería bueno que hoy, cuando salgáis a la calle y os crucéis con quien sea, mostradle una sonrisa, si es que no ‘os atrevéis’ a decir unas palabras… «Bon día», «bones festes», «a gaudir»… o cualquier expresión que denote acercamiento, solidaridad.

¡La compensación es grande, os lo aseguro!

¡Venga a probar!