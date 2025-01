Encara no fa un any que un empresari particular, Sebastià Triay Fayas, va arriscar els seus doblers per evitar el tancament de la fàbrica de formatges de La Payesa a Alaior. No va córrer la mateixa sort la planta d’envasat de llet UHT de Coinga que va aturar les màquines el 2022. A l’illa de les vaques ja no podem trobar brics de llet de Menorca als supermercats.

Els fons europeus que han regat de milions les administracions per comprar edificis inútils i finançar projectes que haurien d’haver pagat amb els seus recursos ordinaris, no han servit per impulsar cap projecte empresarial que diversifiqui l’economia de l’Illa, aposti per nous sectors productius, afavoreixi la innovació o ajudi a reconvertir el camp.

Ara el Ministeri d’Hisenda ha decidit subvencionar amb dos milions d’euros el grup basc que té previst obrir l’hotel de gran luxe Santandria Bai. Diuen que han triat el projecte perquè incentiva la generació de llocs de feina. Dotze en concret. La broma ens sortirà a tots els contribuents a 166.000 euros per cada treballador.

Ja posats a distorsionar el mercat amb ajudes que creen empresaris de primera i de segona divisió, no podia haver-se afavorit alguna iniciativa que no consistís a posar més ous a la cistella del turisme? Ni el calçat, ni la bijuteria, ni la indústria agroalimentària. Les altres ajudes han estat per al grup francès que gestiona l’hotel de ciutat de Can Faustino a Ciutadella (183.000 euros) i mesos enrere per a l’hotel rural Cap Menorca a Alaior (991.000).

El 2025 ha començat amb la pujada d’una dotzena d’impostos. Tornarem a pagar un recàrrec del 21 per cent al rebut de la llum i desapareix la bonificació que hi havia per als aliments bàsics. El govern més progressista de la història seguirà fent calaix amb l’especulació del mercat immobiliari —quan no la fomenta directament des de la Sareb— i ni tan sols perdona el 10 per cent d’IVA a qui s’hipoteca de per vida per comprar el seu primer i únic habitatge. Les subvencions a hotels de luxe no es paguen de l’aire.