La setmana dels barbuts ha complert amb la seva paraula i la seva puntualitat. Hem canviat d’any i el fred ha fet acte de presència al carrer i a les converses. L’ambient ja comença a fer olor de Sant Antoni i aviat arrencarà l’inici oficial de l’any en curs. Tot segueix més o menys igual de plàcid, excepte el malson de trucades que no paren d’arribar dia si dia també. De la suposada companyia elèctrica que t’adverteix que les tarifes pujaran, però ells t’ho evitaran, del servei de telefonia per avisar que t’han de canviar el router perquè han detectat que no funciona prou bé, però ja intueixes que allò, fa tuf de trampa. Del banc que no tinc i els diferents missatges que rebo per confirmar transferències o per revisar unes comissions. El que abans era ocasional, ara s’ha convertit pràcticament en una constant.

Noticias relacionadas Bona gent Más noticias relacionadas No sé quan o qui posarà remei a tota aquesta allau d’intents d’estafa sense cap sentit d’ajuda sinó tot el contrari. Penja, penja em diu la meva dona, bloqueja el número que t’ha aparegut i així no et trucaran més. És igual, l’endemà tornen a intentar-ho. La societat s’ha polaritzat, sí, i també es va tornant més desconfiada de qui li ofereix el que no és. Sentia per la ràdio un expert en ciberatacs que rallava del que avui es coneix com voice hacking. La clonació de veu mitjançant IA que simulen qualque familiar o conegut que pretén obtenir les teves dades. Aquest fred tecnològic que ens envolta, i que cada cop és més difícil d’evitar, ens demana a tots una bona dosi de prudència per protegir-nos d’aquestes gelades modernes i així escalfar-nos. Tal vegada el millor sigui una bona torrada amb sobrassada.