El fet que Menorca hagi estat seleccionada finalista com a destí gastronòmic per aquest 2025, segons els lectors de la revista Viajar de National Geographic, és una noticia que crec no hauria de passar-nos desapercebuda. Aconseguir canviar la percepció que es té d’un destí, no sempre és fàcil i ja sabem que la nostra casella, ha estat durant dècades, la d’un turisme familiar de sol i platja.

Esforços i recursos tant públics com privats destinats a promocionar el producte local i la nostra gastronomia a través de convidar a periodistes i organitzar esdeveniments com la Fira Arrels, la Regió Gastronòmica o la presència continuada des de fa anys a fires de referència com Madrid Fusion, Gustoko a Bilbao o el Gastronòmic Fòrum Barcelona hauran donat els seus fruits per fer virar el nostre transatlàntic de marca. Estic content que sigui així però en canvi, em fa patir més el nostre posicionament diluït al pantanós terreny de la sostenibilitat, convertit avui dia en una diferenciació sense valor.

Si a l’any 1993 vam ser visionaris i disruptius amb la Declaració com a Reserva de la Biosfera, ara ens tocaria tornar-ho a fer amb alguna mesura o acció contundent que reafirmi que no només som un paisatge bonic i cuidat sinó que estem anant molt més enllà. Hi ha prou exemples amb qui emmirallar-nos arreu del planeta, no cal inventar cap segell nou ni posar una foto d’unes vaques que pasturen tot somrient. Com em deien de petit a l’escola, volem veure fets, no paraules.