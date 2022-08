Cala Morell és un indret meravellós, però tinc una nosa. Sobre la grua que puja les barques al petit moll hi oneja el drap espanyol. Tanmateix, bé m'està. Em serveix per no oblidar, ni per un segon, que som una nació ocupada.#païsoscatalans pic.twitter.com/3CZNPDvIrt