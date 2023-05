QUE no haya fiesta de jubilados que no termine con un baile, como sucedió ayer en el encuentro insular en la sala multifuncional de Ciutadella, a la que no faltó casi ningún político o candidato electoral, entre ellos los alcaldes de Maó, Héctor Pons, y Es Migjorn, Antonia Camps, que no tuvieron reparo en «bailar pegados» en plena precampaña.

QUE el pasado mes de abril, Balears consiguiera, por primera vez, cubrir el 25 por ciento de su demanda eléctrica con energía procedente de fuentes renovables. QUE el Govern no informara ni comunicara al Ayuntamiento de Ciutadella la visita de la presidenta Armengol para asistir e intervenir en la Trobada dels Clubs de Jubilats de Menorca. QUE la comida que organizó el sindicato CGT con motivo del 1 de mayo en el Palmeral de Cala en Blanes, además de paellas de pescado y de carne, ofertara una vegana.