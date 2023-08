QUE algunos turistas todavía ignoren que no se puede vestir igual en el centro de una ciudad, como este caso Maó, que en la playa, donde la ropa puede ser mínima o ninguna. En las poblaciones, la ordenanza obliga a ponerse una camiseta, ya que no hacerlo puede representar una sanción económica. Las altas temperaturas no sirven de eximente.

QUE el periódico «Expansión» incluya entre los 23 mejores restaurantes del Levante español en la elaboración de paellas a Aquarium de Cala en Bosc y Es Nàutic de Ginés Rodríguez. QUE en las fiestas de Ferreries se advirtiera ayer por megafonía del peligro durante el Jaleo, en catalán, castellano e inglés, lo que provocó algunos pitos del público asistente. QUE el hotel rural Son Vell, que pertenece al grupo Vestige Collection, inaugurado este verano, esté consiguiendo una excelente acogida con visitantes como Ariadna Gil y Viggo Mortensen.