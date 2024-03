QUE la colocación de una señal de prohibido aparcar, reforzada con una serie de conos, no consiga evitar que algún conductor aparque donde no está permitido, justo delante del área de residuos del polideportivo de Maó, un sábado por la mañana. Además es una zona donde no suele haber problemas de aparcamiento, excepto en las entradas y salidas de los colegios.

QUE el Ayuntamiento de Ciutadella aprobara el jueves pedir al Consell que pinte de color azul todas las marquesinas de las paradas de autobús, que hasta ahora eran de color rojo. QUE Salud Pública de Balears no descarte la idea de la ministra Mónica García de repartir preservativos entre los jóvenes ante el incremento de las enfermedades venéreas entre ellos. QUE Es Migjorn haya instalado señales luminosas que, según afirma el Ayuntamiento, llevaba meses esperando para avisar con antelación a los conductores de la existencia de los radares.