QUE los centros de salud mantengan los carteles pidiendo silencio y que no se use el móvil en las salas de espera, aunque esta segunda petición es imposible de cumplir. Lo que interpretan los usuarios es que no deben hablar por teléfono para respetar el silencio, pero consultar, wasapear, jugar está permitido, otra cosa es que sea saludable.

QUE Trasmed nombre como delegado en Balears a Miguel Pardo, el directivo que este año advirtió con dejar el puerto de Maó si persistían las quejas por el ruido del «Ciudad de Granada». QUE en el concierto de homenaje a Sente Fontestad se note a faltar la participación de Tolo Torres Salord, técnico de sonido de Ja T’ho Diré durante años. algo que lamenta su familia. QUE la voz más conocida de COPE-Menorca, Miquel Àngel Pons, se prejubile y que a partir de la semana que viene, en que vuelve de vacaciones, solo estará en antena los martes y viernes.