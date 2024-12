QUE ya no sea solo que los depósitos soterrados para el reciclaje en la plaza Federico Pareja de Ciutadella no funcionen, sino que delante de ellos se desbordan los contenedores, en este espacio de la Contramurada. Algunos vecinos, cansados del problema, piden una solución definitiva y no una reparación de corta duración.

QUE el colectivo Amics de la Mar del puerto de Maó sigan esperando amarres para sus barcas históricas y que no esté previsto cedérselos ni en La Solana ni en el Moll de Ponent. QUE la única comunidad autónoma que mantiene el día 26, festividad de San Esteban, como festivo sea Madrid, lo que permite a sus residentes alargar el puente de Navidad. QUE el Govern sea más optimista que CAEB sobre la evolución de la economía balear, ya que el primero habla de aceleración mientras la patronal lo hace de ralentización.