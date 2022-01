Sergio Ramos y Pilar Rubio empiezan el año con una mala noticia

El inicio del 2022 ha llegado con una mala noticia para Sergio Ramos y Pilar Rubio. El matrimonio ha comenzado el año despidiendo a una de sus mascotas: su perro Jagger. La colaboradora ha compartido distintas fotografías en las que aparece junto al pastor alemán, una publicación que ha acompañado con las siguiente palabras: «Me quedo con estos momentos… No me salen las palabras… TQM… D.E.P.». Un emotivo adiós que ya supera los 90 mil 'me gusta' y que ha recibido mensajes de apoyo de amigos como Carmen Lomana o Marta Hazas.

Por su parte el futbolista ha subido distintos vídeos de Jagger a sus historias de Instagram junto al texto «el líder de la manada». La pareja tiene otros siete perros más: Tango, Chulo, Zafiro, Lizzy, Bella, Tana y Lobo. El fallecimiento de su mascota ha pillado a la pareja de viaje en Cabo Verde, una escapada familiar que se ha visto empañada por la triste noticia. Ramos y Rubio residen en París, ya que el deportista juega como como defensa en el Paris Saint-Germain. Pilar, que se encuentra en un muy buen momento profesional, recordó este 30 de diciembre sus inicios en televisión. La colaboradora participó el jueves en el reencuentro de Sé lo que hicisteis... que estaba englobado dentro del especial Feliz año Neox. La reportera se reunió con Patricia Conde, Cristina Pedroche, Miki Nadal, Alberto Casado, Rober Bodegas y Berta Collado en una emisión que recordó los mejores momentos del formato y que ha sido todo un éxito de audiencia con un 3,5% de cuota de pantalla y 470.000 espectadores. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio) Rubio, que ahora trabaja como colaboradora en El Hormiguero, indicó en tono de broma a Patricia que a día de hoy prefiere «escribir libros y diseñar bañadores». El especial del magazine de humor rememoró a personajes tan emblemáticos como el mentiroso de El diario de Patricia o Isaac, el exnovio de Falete que fingió su propio secuestro. Un repaso para nostálgicos en el que se recuperaron los mejores momentos de este programa que se mantuvo cinco años en antena.