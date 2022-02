Ana Rosa Quintana ha reaparecido este lunes en sus redes sociales tras más de un mes de silencio. La presentadora, que está en tratamiento por el cáncer de mama que le han detectado, ha querido tranquilizar a sus seguidores y aclarar cómo se encuentra a través de su cuenta de Instagram: «Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio».

La comunicadora se está tomando este tiempo para mejorar sus hábitos, tal y como ella misma ha explicado: «Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos». Además, ha asegurado que la actitud es clave en estos momentos: «Pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos». El pasado mes de noviembre Ana Rosa comunicó en su programa que se iba a alejar de las pantallas durante un tiempo: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia», confesó en pleno directo. Ahora, tres meses después de este anuncio, la periodista asegura que ya se encuentra en la recta final de su tratamiento. A lo largo de este tiempo se ha podido ver a Quintana en distintas reuniones con sus compañeros y amigos del programa. Su última aparición en televisión fue el pasado 15 de noviembre, cuando sorprendió a Sonsoles Ónega en el estreno de Ya son las ocho: «Suerte, sois maravillosos, siempre vengo, que tengáis mucha suerte, eres maravillosa y te va a ir muy bien», dijo en aquel momento Ana Rosa, provocando las lágrimas de su compañera. Desde su ausencia, Patricia Pardo y Ana Terradillos son las encargadas de presentar El programa de Ana Rosa.