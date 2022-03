El multimillonario Bill Gates ha sido noticia en los últimos tiempos por sus predicciones sobre el coronavirus, pero también por su divorcio con la filántropa Melinda French Gates. En una entrevista en exclusiva con la presentadora Gayle King, del programa de televisión CBS Mornings, French Gates aseguró que se planteó su divorcio tras comprobar que su relación «simplemente no era saludable y no podía confiar en lo que teníamos». El contenido completo de la entrevista se emitirá este jueves.

Según explicó, ha realizado un «viaje de curación» tras el doloroso y publicitado divorcio del cofundador de Microsoft, Bill Gates, con quien estuvo casada 27 años antes de anunciar su separación el pasado mes de mayo. French Gates le dijo a King que derramó «muchas lágrimas durante muchos días» y recordó estar acostada en la alfombra pensando: «¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo voy a seguir adelante?».

La filántropa explicó que hubo días en los que estuvo enojada después de la separación. «Eso es parte del proceso de duelo», describió. «Estás de luto por la pérdida de algo que creías tener y que pensabas que tendrías para toda la vida». «Quiero decir, esto es algo doloroso», continuó. «Sin embargo, al final del día, comencé este viaje de curación y siento que estoy empezando a llegar al otro lado. Y siento que estoy pasando una página en el capítulo ahora. Es 2022 y estoy realmente emocionada por lo que está por venir y la vida que me espera», subrayó.

La popular presentadora de la cadena de televisión CBS también le preguntó sobre las informaciones que se difundieron sobre la infidelidad de su esposo en 2000, destapada por una ingeniera de Microsoft en una carta en la que aseguraba haber mantenido una relación con el fundador de la empresa durante años. «Ciertamente creo en el perdón, así que pensé que habíamos superado algo de eso», agregó French Gates. «No fue un momento o una cosa específica lo que realmente ocurrió. Sólo llegó un punto en el que había demasiadas (cosas) que me hicieron darme cuenta de que simplemente no era saludable, y no podía confiar en lo que teníamos».

La fundación de los Gates es una de las principales organizaciones benéficas del mundo y su fondo alcanza los 50.000 millones de dólares. El antiguo matrimonio sigue presidiendo la fundación, pero ella se ha comprometido a dimitir en 2023 si uno de los dos decide que no pueden seguir trabajando juntos.