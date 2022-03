Victoria Federica de Marichalar y Borbón ha concedido a la revista Elle su primera entrevista. La hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar, que hasta hace poco se mantenía al margen de los medios de comunicación y apenas se conocían rasgos de su personalidad, se ha abierto como nunca y ha dado detalles sobre su vida personal y sus aficiones. Una conversación en la que la joven ha tenido muy presente a su abuelo y es que, tal y como ha afirmado, es su persona «favorita del mundo» y le considera un «segundo padre».

«Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado. [...] Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera», ha explicado. Respecto a su vida privada, ha detallado que es católica y que suele ir a misa: «Soy católica practicante. Cada mañana, cuando me levanto, doy gracias a Dios. El Señor para mí lo es todo y en la iglesia encuentro paz y tranquilidad. Es esencial en mi vida».

Respecto a sus aficiones, a sus 21 años se declara amante de la cultura española: «Soy una gran amante de la cultura y la tradición española, del flamenco y la tauromaquia. Una tarde en la plaza junto a mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido», ha detallado. Y es que Victoria Federica tiene claro que se va a mostrar tal y como es, sin importar lo que piense la gente.

🔴 "Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera". Familia, religión, influencers... Victoria Federica concede su primera entrevista en #ELLEabril #VictoriaFedericaELLE 💥https://t.co/qAowLRHDtJ pic.twitter.com/mhntof8usd — ELLE España (@elle_es) March 16, 2022

«La imagen que se difunde de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad», ha indicado en Elle. La nieta de Juan Carlos I estudia Marketing y Comunicación en un centro universitario norteamericano con sede en Madrid, aunque en los últimos meses ha aumentado su presencia en redes sociales: «No me expongo mucho, y lo poco que muestro es lo que soy de verdad, eso es lo importante. Desde luego, tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer», ha aclarado en la revista.