Sofía Cristo, irreconocible tras pasar por quirófano

Sofía Cristo ha decidido cambiar algunas partes de su rostro y ha pasado por quirófano para someterse a cinco tratamientos estéticos distintos. La revista Semana ha publicado este miércoles las primeras imágenes de la hija de Bárbara Rey tras la intervención, donde se puede ver que todavía se encuentra en pleno proceso de recuperación. Este cambio de imagen no es un secreto, ya que la propia DJ explicó a sus seguidores a través de Instagram que iba a acudir a una clínica estética.

«Me dijeron que me ayudarían a recuperar mis labios de antes de someterme a las técnicas de los 90, que era silicona pura y dura la cual por mi ignorancia y juventud», contó el pasado 12 de marzo en redes. Un retoque que le ha causado importantes problemas de salud y que además ha afectado a su autoestima: «A lo largo de los años he tenido que escuchar insultos y criticas de la gente opinando sin saber cómo me hacía sentir esto, muy mal e insegura».

Por este motivo Sofía se ha sometido a una Queiloplastia, que tiene el objetivo de retirar la silicona inyectada en los labios. Pero, tal y como detalla Semana, la artista ha aprovechado su paso por quirófano para someterse a otros cuatro tratamientos, todos ellos con el objetivo de definir su óvalo facial y reducir las marcas en la piel. Cristo ha recurrido a las técnicas Facetite y Accutite, para mejorar la flacidez y eliminar la grasa del rostro, además de al tratamiento NeckTite para extraer la grasa de la papada.

Portada de la revista 'Semana'.

Cristo también ha suavizado las marcas de acné de su rostro con un tratamiento estético llamado Morpheus. Por el momento no ha compartido en sus redes imágenes del resultado final aunque, tal y como se muestra en la revista, todavía tiene que llevar un vendaje compresivo alrededor del rostro y la cabeza. Una vez que se sienta preparada y a gusto con su nueva imagen, será la primera en compartirla con sus seguidores: «Ya os enseñaré el resultado cuando esté recuperada», confirmó hace una semana.