El estilismo de Ana Mena para el Pimavera Pop 2022 de Los40 le jugó una mala pasada. Cuando la cantante se encontraba en plena actuación en el WiZink Center de Madrid su falda se cayó y se quedó literalmente en bragas, una anécdota que la propia malagueña ha compartido en sus redes sociales. La joven, en lugar de avergonzarse, decidió seguir con el baile demostrando así su profesionalidad sobre el escenario. «Es lo más loco y divertido que me ha pasado, y no iba a parar la canción por eso... ¡pa' lante!», ha asegurado en Instagram.

Aunque en el momento del incidente tuvo dudas sobre cómo actuar, Ana optó por seguir interpretando el tema Me quedo: «Ha habido un momento que digo: ¿Qué hago? Me he mirado así hacia abajo y... ¡hostia! Pero bueno, ha sido divertido porque también el público ha reaccionado con cariño.». Eso sí, ya está pensando posibles soluciones para que no le vuelva a ocurrir: «Ya si eso otro día me pongo un imperdible», ha bromeado. Y es que la andaluza ya vivió una situación similar, tal y como ha revelado a través de sus historias: «Me ha pasado dos veces, una con Nil Moliner y otra cantando Música ligera, que es una canción muy propia para hacer un destape».

Hahahahahaha un destape de improviso uoooohhh JAJAJAAJ https://t.co/YE0gd6YCHh — Ana Mena (@AnaMenaMusic) April 2, 2022

Además de ser muy conocida en España, Mena tiene un gran éxito en Italia gracias a sus colaboraciones con Rocco Hunt, rapero que ganó Sanremo en 2014 en la sección Nuevas Propuestas. La joven incluso intentó representar a este país en Eurovisión, aunque finalmente su tema no convenció ni al jurado ni al público. Al margen de su faceta como artista, Ana también trabaja como jurado en el programa de talentos Idol Kids de Telecinco junto a Omar Montes y Camela.