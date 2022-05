Cristina de Borbón y Antonio Resines: ¿de qué se conocen?

La revista Semana ha publicado este miércoles en portada una fotografía de Antonio Resines y la infanta Cristina juntos en una fiesta de Madrid. El citado medio asegura que tras su separación de Iñaki Urdangarin la hermana de Felipe VI ha vuelto a la capital y ha recuperado amistades de toda la vida, entre las que se encuentra el conocido actor. Ambos acudieron a un cumpleaños en la casa de un matrimonio amigo. Aunque esta fotografía pueda sorprender, lo cierto es que la amistad entre ambos no es un secreto.

En el mes de abril el propio artista, que permaneció 48 días hospitalizado tras dar positivo en COVID-19, explicó en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser que tanto Cristina como su hermana se habían preocupado por su estado de salud: «Con la primera que hablé, al margen de whatsappearme con las infantas Elena y Cristina, que son amigas de mi mujer, con la que primera con la que hablé fue con la reina Sofía. Para que veáis el nivel, quedamos en tomar café, lo que pasa es que no hemos consumado la cita, pero quedamos en eso».

De este modo Resines sacó a la luz la relación de las infantas con su mujer, Ana Pérez-Lorente. La productora audiovisual tiene un largo recorrido en el mundo del cine y, además, también conoce desde que era pequeña al rey Felipe VI. Muestra de esta amistad fue el bonito gesto que tuvo Letizia con Antonio al entregarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Cuando el intérprete se acercaba al escenario ayudado por su muleta para recoger el galardón, la Reina decidió bajar las escaleras para acercarle el premio y felicitarle por su trabajo.

Ana y Antonio se conocieron en el año 1992 mientras cruzaban la calle. «Nos encontramos en un semáforo, ella iba con una amiga, y yo con un amigo. Ellas ligaron con nosotros y fuimos a tomar algo y hasta ahora», explicó el actor a Bertín Osborne. Aunque no se dieron el número, poco después coincidieron y entonces comenzaron a quedar: «Le dije '¿sabes quién soy?', y me dijo: 'Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana' Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora», añadió Pérez-Lorente. A pesar de que la pareja ha tenido varios altibajos en su relación, ambos forman una de las parejas más consolidadas del cine español.