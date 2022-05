La ausencia de Laura Pausini durante las votaciones en el festival de Eurovisión fue muy comentada y aunque en un primer momento explicó que había tenido que abandonar la gala por una «bajada de tensión por el estrés», ahora ha salido a la luz el verdadero motivo de su indisposición. A través de sus redes sociales la propia artista ha compartido un comunicado en el que confirma que ha dado positivo en COVID-19. «Bueno, si... Había algo mal conmigo... Desde el sábado me he estado sintiendo muy mal. Pensé que era la fatiga la causa de esto. Pero desafortunadamente no es así», comienza en el comunicado.

«Acabo de enterarme que salí positiva de COVID y por esta razón estoy aislada y no puedo viajar», ha confirmado la tarde de este miércoles en Twitter. Como consecuencia de su contagio, se ha visto obligada a cancelar su actuación de este sábado en 'Amor a la música' en Florida, tal y como ha indicado. «Estoy enojadísima. Había ensayado y preparado un show muy lindo.. ¡Además era mi regreso en vivo con el público!», ha señalado visiblemente molesta. Eso sí, ahora tiene que centrarse en descansar para poder recuperarse del todo: «Tengo que tomar tiempo para sentirme mejor y estar bien y buscar oportunidades de reunirnos nuevamente». F*ck Covid @UforiaLive @1075amor @Ticketmaster pic.twitter.com/8eCAVybnCK — Laura Pausini (@LauraPausini) May 18, 2022 Pausini fue la encargada de presentar el festival europeo en Turín junto a Alessandro Cattelan y Mika. La edición de este año, celebrada en Turín, ha sido muy importante para España ya que la representante del país, Chanel, logró con su SloMo el tercer puesto con 231 puntos del jurado y 228 del televoto. El país ganador ha sido Ucrania con su Stefania del grupo Kalush Orchresta, un tema que gracias al apoyo masivo del público logró unos históricos 631.