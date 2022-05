Ana Obregón vuelve a disfrutar de Ibiza: «Creí que nunca podría regresar»

Ana Obregón ha vuelto a Ibiza cuatro años después. La propia presentadora ha compartido este domingo en sus redes sociales unas imágenes de su escapada junto a su amigo Raúl Castillo: «Hemos vuelto a la isla mágica a celebrar tu cumple, como lo hemos hecho durante más de 20 años. Creí que nunca podría regresar a Ibiza, pero tú siempre me arropas y abrazas con alas de amor y amistad y me llevas volando sobre realidades que se disfrazaron de melancolía. Gracias mi 'Ra'». En las cuatro fotografías que ha publicado en su perfil de Instagram se puede ver a Ana muy sonriente junto a Raúl en Dalt Vila y en una terraza de la ciudad.

Además, a través de sus historias ambos han compartido distintos momentos del viaje como su llegada al hotel y la comida de celebración en un chiringuito con vistas al islote de Es Vedrà. Una vez más Ana ha apostado por el blanco y el negro en sus estilismos, los únicos dos tonos que luce desde el fallecimiento de su hijo ya que representan el luto en oriente y en occidente. Raúl es uno de los grandes apoyos de la actriz e incluso estuvo con ella en su dura entrevista con Bertín Osborne, un programa en el que habló por primera vez en televisión del fallecimiento de Aless Lequio y de cómo está viviendo el duelo.

«La cantidad de veces que he sido feliz y no lo sabía. La cantidad de veces que me he quejado de idioteces, de quejica, cuando lo único importante que hay como decía mi hijo, en un post que no terminó de escribir, es el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres. Al final es lo que te llevas. Colecciona momentos, no cosas. Colecciona momentos porque eso es lo que te llevas», reflexionó en Telecinco. La amistad entre Raúl y Ana empezó en el año 2000 de una forma totalmente inesperada: la bióloga acudió a una tienda del barrio Salamanca de Madrid a comprarse unos vaqueros y Castillo fue la persona que le atendió. Precisamente gracias a él volvió el pasado verano a Mallorca e incluso recuperó su tradicional posado veraniego.