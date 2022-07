Jennifer López se casa con un vestido de una antigua película.

Este fin de semana, Jennifer López y Ben Affleck se han dado el '¡Sí, quiero!' en la mítica Little White Wedding Chapel de Las Vegas, una capilla que ha acogido las bodas rápidas de incontables celebridades, como Frank Sinatra y Mia Farrow, Bruce Willis y Demi Moore o, a nivel patrio, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. Aunque todavía se desconocen todos los detalles del enlace, los dos románticos diseños nupciales escogidos por Jennifer López han levantado un gran revuelo en las redes sociales.

El primero de ellos, que no utilizó durante la ceremonia, fue un diseño de Alexander McQueen sin mangas, de corte de princesa en color blanco roto y con detalles brocados. Este es el vestido que más interés ha suscitado entre los fans de la artista pues, supuestamente, aparece en una de sus películas. «He tenido guardado este vestido durante tantos años, reservándolo, reservándolo y reservándolo, y ahora lo llevo en el día de mi boda», declaró López en On The JLo, su propio boletín informativo. La antigua película en la que aparece el vestido todavía es un misterio, y en las redes ya han comenzado las apuestas: unos dicen que es The Weeding Planner, otros de The Jersey Girl, en la que actúa junto a Ben Affleck, y algunos subrayan que el hecho de haberse casado en más de la mitad de los filmes en los que aparece no facilita la búsqueda. El peinado, obra de su estilista, Chris Appleton, fue un recogido de media cola estilizado con ondas en las puntas del cabello.

Por otro lado, para la ceremonia nupcial lució un segundo vestido, de escote palabra de honor y mangas de encaje, que vistió con el tradicional velo de novia. El diseño está firmado por Zuhair Murad, una de las firmas que ya la vistió de novia para la grabación de la película Marry Me. Este vestido sigue dos de las tendencias de la temporada: el escote de corazón y la silueta corsé hasta la cadera. En la falda, el diseño acentuó sus curvas, cayendo en vuelo desde la cadera hasta el suelo.