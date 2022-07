La cantante, actriz y empresaria estadounidense Jennifer López, recién casada con el actor Ben Affleck, ha cumplido este domingo 53 años de edad con nuevos productos en su negocio de cosmética y, según afirma a la revista People, «más feliz que nunca». «Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca», apunta la intérprete, que ha hecho coincidir con su cumpleaños el lanzamiento de una crema corporal de su línea JLo Beauty, reafirmante de glúteos. López y Affleck, de 49 años, se casaron el 16 de julio en Las Vegas y se encuentran de luna de miel en París en compañía de sus respectivos hijos.

Anunciaron su compromiso el pasado abril, tras haber reanudado su relación a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus primeros planes de boda. La intérprete de «Jenny from the Block», de origen puertorriqueño y madre de mellizos con el cantante Marc Anthony, acompaña la presentación de su nueva crema con una foto y un vídeo en los que muestra parcialmente su tonificado cuerpo desnudo.

«Creo que puedes estar bien y sentirte estupenda y sexy a cualquier edad. No me gusta nada la frase 'Estás bien para tener 40, o 30, o 50. ¿Por qué no decir simplemente estás bien?», indica en People, que le hizo la entrevista un día antes de la boda. Affleck, según añade, la ayuda también a sentirse bien en su cuerpo. «Me dice que le gusto cuando no llevo nada, ni maquillaje ni el pelo arreglado. Aprecia realmente eso, y eso me hace sentirme segura y guapa».