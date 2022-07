Críticas a Juanma Castaño y Helena Condis por su polémico viaje a Tanzania

Ocho meses después de confirmar su relación públicamente, Juanma Castaño y Helena Condis han disfrutado de un viaje en pareja a Tanzania. Los periodistas han escogido el país de África y a través de sus redes sociales han compartido fotografías y reflexiones de su escapada. «Tanzania. No has visto un animal salvaje hasta que no lo has visto en plena libertad. Días inolvidables, personas increíbles y la compañía que me lo da todo. Volveremos a África, muy pronto», ha escrito el ganador de MasterChef Celebrity en sus redes sociales.

Helena también ha compartido con sus seguidores distintos momentos del viaje, una experiencia que ha definido como «indescriptible». Un viaje que ha unido aún más a la pareja pero que ha generado una gran polémica en redes sociales por unas declaraciones de Juanma. «En las duchas teníamos derecho a 20 litros de agua por persona. Helena alegró tener mucho pelo mucho pelo para incrementar su dosis diaria y, por supuesto, lo consiguió», escribió Castaño en Twitter. Además, fotografías de los comunicadores con niños de la zona también han sido muy criticadas. Viendo el viaje de Juanma Castaño a África pic.twitter.com/nH4gFp6czy — Yogulado (@Supertramp9713) July 27, 2022 ¿Por qué no te harías fotos con niños de Oslo, Londres, Berlín o Valencia? Porque los respetas y son niños, nunca utilizarías su imagen en las redes.

Juanma Castaño y Elena Condis, hacen turismo supremacista en África pensando que les hacen un favor a los negros.

PATÉTICOS pic.twitter.com/uxfz03AVPG — Minca (@MadrilenaVivir) July 26, 2022 La prueba de que ser primer mundo no es sinónimo de inteligencia es que vamos de vacaciones a hacernos fotos con el tercer mundo y les acortamos su ración de agua para lavarnos el pelo. Y encima nos sentimos orgullosos.

Juanma Castaño feat Helena Condis — Aro, aro 💚🤍💚 ۞ (@Somoslevedad) July 26, 2022 Llevo varios días viendo este tipo de fotos y la vergüenza que siento es estratosférica. Como director de una organización que tiene un programa de voluntariado y trabaja en el Líbano con familias refugiadas quiero contaros algo. Seré breve 👇 pic.twitter.com/kwbRVVNyW2 — Pablo Sánchez (@Pablosanchezvol) July 26, 2022 Juanma Castaño y Helena Condis han borrado estas fotografías de instagram. Supongo que no eran lo suficientemente cool para el feed. pic.twitter.com/mPGRSUkkA7 — dirty numb angel boy (@mebebielpopper) July 27, 2022 Tras los mensajes, ambos han decidido eliminar las imágenes y los mensajes que han generado más controversia. Aunque los comunicadores ya no escoden su noviazgo, en el mes de agosto saltaron todas las alarmas cuando, en una videollamada a través de Twitch con Ibai Llanos, se pudo ver que Castaño tenía de fondo de pantalla una imagen de su compañera en El Partidazo. Juanma, de 45 años, tiene dos hijos con la interiorista Noelia Diego. Por su parte, Helena Condis, a sus 33 años, se ha convertido en toda una influencer y supera los 110 mil seguidores en Instagram.