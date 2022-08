El domingo 31 de julio nacía la hija del modelo Fabio Colloricchio y la influencer Violeta Mangriñán. «Gala llegó al mundo ayer 31/07/2022 a las 21:39, con 3,2 kg y 48 cm, el parto fue perfecto», compartió Violeta. Ambos han compartido la experiencia por redes sociales, el parto fue natural pero no estuvo exento de complicaciones. Violeta aún está «en shock, asimilando todo lo ocurrido y con algunos dolores». No obstante, ha encontrado apoyo en su madre y en el equipo médico que les ha atendido.

La pareja se conoció y enamoró hace un año en el reality de Telecinco Supervivientes 2019 en el que los dos participaron. A lo largo de estos nueve meses, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha compartido con naturalidad a través de sus redes sociales todas las novedades, experiencias y sentimientos encontrados en su primer embarazo. Por su parte, Fabio Colloricchio ha reconocido que su nacimiento es «lo más fuerte que viví en mi vida» y que «esta niña es la cosa más linda del mundo».

La pequeña recibió el nombre de Gala por una anécdota de Violeta. Así lo narró en redes sociales: «Yo era una niña, unos 12 años aproximadamente como mucho. Mi padre tiene un amigo en el pueblo donde siempre me he criado. Ese amigo tiene un taller de coches junto con su hermano. Un día llega mi padre a casa y me dice el hermano de X ha sido padre de una niña, la han llamado Gala. Y yo con 12 años dije: '¡Qué nombre más chulo! Si algún día soy madre y tengo una niña le pienso llamar así.’ Y 16 años después aquí me encuentro a punto de dar a luz a mi hija Gala».