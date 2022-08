El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón no atraviesa su mejor momento. La propia diseñadora ha confirmado este domingo en Ya es verano que vive una crisis con su marido y que por el momento no se han sentado a hablar de sus diferencias: «Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca puede dejar de ser el padre de mi hijo, él es el padre de mi hijo por encima de todo, eso para mí es lo que tiene más valor y es un vínculo que no va a poder romper absolutamente nadie».

Eso sí, la colaboradora ha criticado a las personas que opinan sobre su relación: «Si no sabemos nosotros mismos lo que va a pasar con nuestro matrimonio, ¿cómo lo van a saber los demás? Nosotros aún no hemos hablado de nada y yo por el momento no tengo ninguna intención de sentarme, a mí nadie me va a marcar los tiempos, ni a mí ni a mi marido, si tenemos que decidir algún día algo lo haremos nosotros». La andaluza, además, ha aprovechado su intervención en el programa de Telecinco para desmentir que el matrimonio esté roto.

«No hemos hablado en ningún momento de separación, eso quiero dejarlo claro, no nos hemos sentado a hablar de separación ni de divorcio, crisis sí que hay, ¿y qué hacemos? Hay que tener en cuenta que nos ha cogido unas vacaciones de por medio y que nosotros tenemos un hijo maravilloso y que tragaremos sapos si hace falta para evitar que el niño se contamine de nada. El niño tiene que seguir viendo a su madre y a su padre bien y por él haremos lo que haya que hacer», ha explicado.

Los problemas en su matrimonio, tal y como ha indicado, comenzaron cuando el diestro reconoció en televisión que Rocío Jurado «era la mujer de su vida»: «No se ha tenido que romper algo, quizás la que ha cambiado soy yo, hay cosas que antes toleraba y ahora ya no». Respecto a si sigue enamorada de Ortega Cano, tiene claro que ahora mismo se siente «más enamorada de sí misma». En las últimas semanas también ha crecido la tensión entre Ana María y Gloria Camila, tras las polémicas declaraciones de su hija: «No os puedo responder a lo que siento por ella, pero sí que os digo que rencor no siento, no es que haya pasado una cosa grave, es que han pasado cosas que no se deben permitir, ni por su parte ni por la mía».