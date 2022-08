El futuro de Rafa Mora pende de un hilo.

El futuro de Rafa Mora en 'Sálvame' pende de un hilo. Aunque disputas y broncas son la principal fuente de contenido del programa de Telecinco, los directores del programa no están muy contentos con las últimas salidas de tono de Rafa Mora, como su última discusión con el colaborador Miguel Frigenti. Así, la dirección de Sálvame se reunió con Rafa Mora para hacerle saber su descontento. Pero no quedó todo en una reunión profesional, sino que sus superiores decidieron hacer pública la conversación: «Hoy me la han jugado y me han grabado. No me fío de nadie con los que trabajo», dijo Rafa Mora, visiblemente disgustado.

En este contexto, el colaborador se sometió este martes a los habituales interrogatorios de sus compañeros. Cuando Rafa Mora reivindicó su malestar ante la emisión de dicha reunión, Terelu Campos y Adela González intentaron hacerle entrar en razón, explicando que esa información es positiva para sus compañeros y para la audiencia, con tal de dar a conocer la situación personal que está atravesando. Fue la propia Terelu quien deslizó la razón de la mala actitud de Rafa Mora en las últimas semanas: ha abandonado la carrera de periodismo. El año pasado, Rafa Mora cumplía un sueño cuando logró aprobar la Selectividad y comenzaba a estudiar una carrera universitaria. Así, según la colaboradora, la frustración se ha apoderado de él al no continuar con sus estudios. Otro factor que afecta a Rafa Mora son los rumores de infidelidad que planean sobre su relación con Macarena Millán. Todo ello ha desembocado en que el extronista se esté planteado volver a sus orígenes: «Rafa Mora lo pasará mal si se acaba Sálvame, pero no se morirá. Cuando jugasteis con mi trabajo al dejar la decisión al público de quedarme, pensé en volver a mis inicios, no a tronista, sino a guarda portuario, que yo tengo unas oposiciones, tengo permiso de armas…», dijo emocionado tras hablar con su madre por teléfono.