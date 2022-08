Rafael Nadal ya se encuentra en Nueva York para disputar el US Open; la madrugada de este miércoles disputará un encuentro con el australiano Rinjy Hijikata. Pero, antes del partido de la primera ronda, el manacorí se ha relajado en la Gran Manzana. El tenista publicó este lunes una instantánea en Instagram en la que cenaba junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraba el actor y director de cine Ben Stiller: «Cena divertida con mi equipo y mis amigos. Todo bien antes de que comience el torneo», escribió Nadal.

Nadal y su equipo escogieron el reconocido restaurante italiano de Manhattan Piccola Cucina Uptown para la cena previa al último Grand Slam del año. La relación entre Stiller y Nadal viene de lejos. El intérprete ha hecho público en diversas ocasiones que es un gran seguidor del manacorí e incluso le invitó a un partido de exhibición junto a Juan Martín del Potro. Asimismo, el actor animó a Nadal durante el partido de cuartos de final de Wimbledon ante su compatriota, Taylor Fritz, en el que Nadal remontó en el quinto set de partido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal)

La actitud de Stiller no fue bien acogida entre muchos estadounidenses, que no comprendían porque no animaba a su compatriota. El actor de Noche en el Museo, Zoolander, Tropic Thunder o La vida secreta de Walter Mitty es un aficionado al tenis, al que asiste en directo en muchas ocasiones. De hecho, Stiller fue protagonista en el partido en el que se enfrentaron Nadal y Kyrgios, debido a que el tenista australiano le reprochó en mitad del partido: «¿Por qué estás hablando? ¿Te digo yo cómo tienes que actuar?», un comentario que desató las risas del público y más tarde se viralizó.

El pasado miércoles trascendió que Xisca Perelló, mujer de Nadal, está ingresada en una clínica privada de Palma, más en concreto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas. Tal y como pudo confirmar este periódico, la esposa del tenista, embarazada de 32 semanas, se encuentra en observación en el centro hospitalario. No obstante, fuentes consultadas por este diario descartaron que se tratara de algún tipo de urgencia. Prueba de ello es que su marido no ha alterado sus planes deportivos. Rafa y Xisca esperan la llegada de su primer hijo, un niño, para finales de octubre, coincidiendo con el tercer aniversario de boda.