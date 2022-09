Tamara Falcó ha eliminado el mensaje de Instagram que había colgado el jueves anunciando su compromiso de boda Iñigo Onieva. Esto ha ocurrido tras la publicación en Twitter hace unos días de un vídeo de su prometido con una joven durante la celebración del festival Burning Man en Nevada (Estados Unidos). Onieva lo desmintió argumentando que era de hace unos años, pero los medios demostraron que era reciente.

Iñigo quiso aclarar lo sucedido y reiteró que las imágenes eran de 2019, antes de conocer a Tamara. «Quiero a Tamara con locura y nos vamos a casar pese a quien le pese», dijo contundente con la esperanza de zanjar la crisis. Y lamentó que «siempre se están sacando cosas inventadas y hay gente que quiere destrozar la relación». En estos días ha salido a la luz más pruebas que demuestran que Iñigo no solo ha mentido a Tamara sino a toda la prensa.

El anucio de boda retirado por Tamara.

Disculpas

Iñigo Onieva ha reaparecido este domingo para pedir perdón a través de un comunicado: «Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y su familia». «En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello», señala el empresario.

«Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente» y añade que está «completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño.« Concluye su comunicado: »Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que pueden afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad".