Carmen Alcayde sorprende al anunciar su separación tras 30 años de relación

Carmen Alcayde se separa tras 30 años de relación, 19 de ellos casada. La propia colaboradora dio la noticia el martes en el programa Sálvame, un anuncio que ha pillado por sorpresa a sus compañeros. Con lágrimas en los ojos, quiso contar a Jorge Javier Vázquez en directo lo que había ocurrido: «Ha sido una decisión meditada, difícil, pero acertada. Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados».

«No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos», ha asegurado. Además, ha querido aclarar que no existen terceras personas: «No ha habido deslealtad». Carmen y su todavía marido se encuentran en «trámites de separación» y, aunque la ruptura ha sido dolorosa, recuerda con cariño los años que han compartido: «He vivido una vida con él... Hemos disfrutado, hemos viajado... Si no hubiera sido así, no hubiera aguantado 30 años».

Ahora Alcayde se enfrenta a una nueva etapa, en la que tiene claro que su prioridad van a ser sus tres hijos: «Necesito encontrarme a mí misma. Carmen no estaba y quiero encontrarla». A pesar de vivir unos momentos complicados, la comunicadora ha recibido el cariño de sus compañeros de cadena.