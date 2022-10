Ivana Icardi recuerda la incómoda situación que vivió con un hombre en el aeropuerto

Una semana más Ivana Icardi se ha sincerado con sus seguidores en su canal de Mtmad. La influencer, que reside en Palma, ha hecho un vídeo en el que ha hablado sobre los rasgos de su personalidad que menos le gustan y ha lamentado que cuando se enfada suele hablar de forma muy brusca: «Hago cosas que sé que luego no me harán sentir bien. Hablo de una forma muy brusca, pero yo no lo digo en plan mal, ni siendo maleducada, es que me sale, no lo hago de maldad».

Eso sí, ha indicado que lo que menos le gusta se su forma de ser es su inocencia en determinadas ocasiones: «Todavía me falta una chispa de malicia. En el día a día me digo, ¿eres tonta? No veo la maldad, que lo esté haciendo con otra intención». Como consecuencia de esta actitud, Ivana ha vivido situaciones incómodas a lo largo de estos años: «Me acuerdo una vez en el aeropuerto que había un hombre que no le dejaban volar, era porque en la compañía aérea si llevas de más tienes que pagar una tasa», ha comenzado a explicar en Dulce Ivana. Noticias relacionadas Ivana Icardi explica sus secuelas físicas tras dar a luz: «Estoy preocupada» Ivana Icardi enseña con todo lujo de detalles su piso en Palma Icardi, al ver la escena, intentó ayudar a su compañero de viaje: «El hombre estaba desesperado, pidiendo a la azafata que le dejara pasar porque su hija le estaba esperando en el aeropuerto y que su hija iba a pagar cuando llegase. La azafata insistió en que no y, bueno, yo se lo pagué porque me supo mal». A la hora de aterrizar, Ivana buscó al pasajero para que le devolviese el dinero que le había dejado: «Con toda mi inocencia cuando bajé del avión buscaba al hombre para que me diese el dinero y el hombre se hizo el loco». A pesar de esta mala experiencia, la argentina asegura que no quiere pensar mal de la gente: «Al final encuentro también personas buenas». Ivana reside en Mallorca desde hace casi dos años. La influencer se mudó a la Isla cuando comenzó su relación con Hugo Sierra, al que conoció en el programa Supervivientes. En el mes de agosto de 2021 nació su hija en común, la pequeña Giorgia, y siete meses después la pareja decidió poner punto y final a su relación. El uruguayo tiene otros dos hijos: una niña fruto de su primer matrimonio y Martín, el pequeño que tuvo con Adara Molinero.