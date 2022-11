El pasado viernes, a causa de una aparatosa caída practicando deporte, Iñaki Urdangarín se fracturó el codo y tuvo que pasar por quirófano. La madre del ex duque de Palma, Clare Liebart, ha sido la encargada de dar el parte médico sobre su recuperación. «Se encuentra bien», afirma Liebart, que explica que su hijo está guardando reposo en su casa, pendiente de su codo y siguiendo las indicaciones médicas.

«Ahora lo que tiene que tener es mucha paciencia», confiesa su madre, que está tranquila porque afirma verlo «bien». Aunque ha sido un año convulso para el exbalonmanista, que tras su ruptura con la infanta Cristina mantiene un relación amorosa con Ainhoa Armentia, según explica la madre del ex duque, su ex mujer también está pendiente de su fractura y su intervención quirúrgica. Aunque no quiso entrar en detalles, a la pregunta de si la infanta se ha puesto en contacto con Urdangarín, ha respondido «por supuesto».

Y es que ya han pasado nueve meses desde que la relación entre la hija de los reyes eméritos y el ex duque de Palma saltará por los aires antes la opinión pública, después de que se publicasen imágenes de Urdangarín y su nueva pareja, paseando acaramelados por la playa. Parece que la tensión y el resentimiento entre ambos está desapareciendo, y mantienen un trato cordial por sus años de relación y sus cuatro hijos en común.