Catherine Zeta-Jones se sincera sobre su matrimonio con Michael Douglas: «Hay altibajos»

Catherine Zeta-Jones, que se encuentra en plena promoción de la serie Miércoles de Netflix, se ha sincerado sobre su relación con Michael Douglas en The Telegraph. La actriz ha concedido una entrevista en la que ha revelado detalles de su matrimonio: «Me he estado despertando con Mike durante casi 25 años. Me encanta estar casada, pero es una locura cuando realmente lo piensas», ha asegurado. Y es que, a lo largo de estos años, han vivido distintas etapas: «Es imposible que no haya altibajos si vives con la misma persona y te despiertas con ella todos los días».

La pareja pasó por una crisis durante el año 2013, cuando tomaron la decisión de vivir por separado. Esta ruptura coincidió con una de las épocas más complicadas para los artistas, ya que el actor sufrió un cáncer de lengua y la británica fue diagnosticada de bipolaridad. Eso sí, tras unos meses alejados decidieron retomar la relación. La artista también ha hecho mención en el diario a la diferencia de edad que existe entre ellos: «Nunca siento que él sea 25 años mayor que yo. Recuerdo que la gente decía: 'Cuando tengas 50 años, él tendrá 75'. Bueno, eso es solo matemáticas», ha reflexionado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Además, Zeta-Jones ha indicado cuál es el secreto de su matrimonio: «El respeto es la base de cualquier relación». La serie Miércoles, en la que Catherine encarna a Morticia, se convirtió este martes en la producción en inglés más vista en una sola semana de la historia de Netflix acumulando 341,2 millones de horas de visualización y superando así a la cuarta temporada de Stranger Things, que contaba con 335. Según los datos internos de la plataforma de streaming, esta serie de misterio sobrenatural basada en la macabra hija de la Familia Addams, y protagonizada por Jenna Ortega, se erigió en su título televisivo en inglés más reproducido si solo se tienen en cuenta los registros por semana.