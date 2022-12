El bonito gesto de Aitana con Elena Huelva en su concierto en Madrid

Aitana Ocaña ha vivido este martes una de sus noches sus especiales: el último concierto de su gira en el Wizink Center de Madrid. Esta actuación se ha producido menos de una semana después de que una conocida revista confirmase que la cantante y Miguel Bernardeau habían puesto punto y final a su noviazgo tras cuatro años de relación. La artista ha estado arropada en esta fecha tan especial por amigos y compañeros de profesión tan conocidos como David Bisbal, Pablo López o Lola Índigo. Eso sí, este concierto ha tenido una importante ausencia: la de su fan Elena Huelva. La joven sevillana, que comparte con sus seguidores cómo es su vida tras ser diagnosticada con sarcoma de Ewing, no ha podido asistir a la cita.

Ella misma lo comunicaba a través de sus redes sociales: «Me da mucha pena no poder estar allí esta noche con Aitana dándolo todo, con lo importante que ha sido y es para mí. Pero estaré de otra forma, desde casa, porque mi salud esta vez no me da tregua. Disfrutar y darlo todo todo los que vayáis». La que fuera concursante de Operación Triunfo ha tenido muy presente a la influencer y le ha dedicado unas palabras desde el escenario: «Quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso enorme a Elena Huelva. Ella, pese a su lucha, es una mujer muy luchadora y siempre ha estado en mis conciertos, aunque estuviese en el hospital. Siempre ha buscado un hueco para venir a verme. Esta noche no ha podido venir a verme».

Ojalá haber podido estar allí, como siempre… te quiero mucho más. Gracias por todo Aitana 💖 #11RMasTourFinal pic.twitter.com/HCC6xUXASk — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) December 20, 2022

Ante los aplausos del público y visiblemente emocionada, Aitana ha querido agradecer a Elena todo el cariño que le ha dado: «Gracias por hacer todo lo que haces por mí. Te quiero mucho, eres una gran luchadora. ¡Te quiero!». Huelva, con más de medio millón de seguidores, es reconocida por su lucha por visibilizar el sarcoma de Ewing, enfermedad que padece desde los 16 años. Este tipo de cáncer suele diagnosticarse en la juventud y en la actualidad no hay identificada una causa concreta.