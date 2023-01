Gerard Piqué y Clara Chía publican su primera foto oficial juntos

Sin mensajes, sin referencias y sin ningún hashtag. Así ha publicado Gerard Piqué en sus redes sociales la primera foto con Clara Chía. Hasta ahora todas las fotos que habían salido de los dos eran robados, pero ahora, después de siete meses de romper con la cantante, el exjugador del FC Barcelona ha decidido dar un paso adelante y, por fin, ha compartido su primera foto con su nueva pareja.

En concreto, Piqué ha publicado la foto en su cuenta de Instagram y se ha limitado a compartir la instantánea: un selfie donde salen los dos juntos mirando a la cámara, en lo que parece ser una terraza. Realmente no ha hecho falta mucho más para que la publicación se haya llenado de reacciones en menos de 10 minutos y un par de horas después ya supere los dos millones de likes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Desde que el último hit de Shakira salió a la luz, las reacciones de Piqué a la letra (que iba dirigida claramente a él y a su actual pareja) ya mostraban una defensa a Clara. Tras el lanzamiento, el deportista apareció con un reloj Casio y con un Twingo, para demostrar que las indirectas de la cantante no solo no le afectaban, sino que las aprovechaba para jactarse de la situación y sacar hierro al asunto. A pesar de que parece una publicación sin más pretensiones, curiosamente la ha publicado después de dos meses de no subir nada a esta red social y el mismo día en que Shakira y Bizarrap hayan celebrado con una foto en la misma red social el éxito de su canción.