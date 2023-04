Bertín Osborne, tras ser relacionado con Marlises Gabriela Guillén: «Tengo otras 25 amigas especiales»

Bertín Osborne tendría una nueva ilusión. El presentador habría encontrado de nuevo el amor junto a Marlises Gabriela Guillén, una relación que ella misma ha confirmado la tarde de este martes en el programa Y ahora Sonsoles. La modelo trabaja actualmente como directora en una clínica estética de Madrid y, según diversos medios, pasa tiempo a menudo en la finca que el empresario tiene en Sevilla. Ambos se conocieron en el mes de abril de 2022 durante una sesión de fotos de la marca de ropa 'El Capote' y desde ese momento habrían mantenido una estrecha relación.

Eso sí, el presentador asegura en ¡Hola! que no es algo formal: «Conozco gente nueva todos los días y lo normal es que salga con alguien, ¿no? Llevo dos años y medio separado, y divorciado también una temporada larga. Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana», reconoce en la revista. Además, niega tajantemente que sea su novia: «Te digo que tengo otras 25 amigas especiales. Si estuviera enamorado, los primeros en enteraros, para empezar, seríais vosotros», reconoce al periodista.

Bertín Osborne tiene una nueva ilusión: Marlises Gabriela Guillén es su "amiga especial" https://t.co/Wlf5iocHHK — 20minutos.es (@20m) April 19, 2023

A pesar de que no se trata de una relación seria para Bertín, le dedica unas palabras de cariño en la publicación: «De ella me gusta todo, porque es una monada y un encanto de niña, pero insisto, ni es mi novia ni estoy enamorado». El empresario y Fabiola Martínez confirmaron su separación a través de un comunicado en Viva la vida donde aclaraban que no había «un motivo concreto sino problemas de convivencia», y que tampoco había «terceras personas». La pareja, que siempre se mostró muy unida ante las cámaras, llevaba 20 años juntos y tienen dos hijos en común, Kike y Carlos. La tarde de este miércoles Fabiola estará en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 y podrá reaccionar a todas las informaciones relacionadas con su ex.