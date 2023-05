Después de múltiples canciones dedicadas a su expareja, Shakira ha decidido pasar página en su último single, que ha querido dedicar a sus dos hijos. Así, después de Monotonía, Te felicito, BZRP Music Sessions #53 o TQG, la artista de Barranquilla ha lanzado Acróstico, una balada dedicada a Milan y Sasha, en la que deja a un lado a Gerard Piqué para centrarse en ellos. La canción la ha lanzado esta misma madrugada del viernes y es una declaración completa de amor, ya que cada frase está llena de intención. Así, hace una serie de declaraciones de romance maternal, donde recuerda que «perdonar es de sabios» para subrayar que su padre será siempre su padre.

Así, en una de las estrofas, Shakira canta: «Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran». «Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos…», canta en otro momento. «Lo único que quiero es tu felicidad. Y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor», apunta en otra. «Lo único que quiero es tu felicidad…Viniste a completar lo que soy», concluye.

Además del estilo y el mensaje de la canción, el videoclip también ha sido una de las novedades de este nuevo lanzamiento. Todo el vídeo de la canción se desarrolla en dibujos animados, con la madre pájaro construyendo el nido, poniendo e incubando los huevos hasta que salen lo polluelos. Durante los 2.50 minutos que dura, se puede ver como cuida, alimenta y enseña a los dos polluelos. En este sentido, ha dejado fuera a Piqué y se ha centrado en la vida que viven actualmente los tres.

En seis horas, la canción ya ha conseguido en Youtube más de un millón de visualizaciones y muchos usuarios se han volcado con ella y han dado su opinión sobre este último trabajo. «Me hizo llorar esta letra que le llega a uno hasta los huesos, alma y corazón!», «Ser madre soltera es lo mas doloroso que me paso en la vida, tus palabras expresan todo lo que viví! Pero ella, mi adorable Hija fue anestesia para mi alma!» o «Volvió Shakira», son algunos de los comentarios que ha recibido en su publicación de Instagram en la que comparte la canción.

La artista ha lanzado esta canción tras mudarse a Miami con Milan y Sasha el pasado mes de abril. Los tres vivieron casi una década en Barcelona, ya que el objetivo de la artista era priorizar a su familia. A pesar de esto, tras la ruptura de la pareja, Shakira quiso poner tierra de por medio y decidió mudarse. «Me establecí en Barcelona para darles una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar», dijo antes de mudarse y dejar la ciudad catalana.