Aunque ya han pasado más de 20 años de la final de Operación Triunfo 1, las relaciones entre los concursantes de aquella edición siguen dando mucho que hablar. Precisamente dos de las protagonistas de los noviazgos más sonados del concurso, Chenoa y Gisela, han tenido muy presentes a David Bisbal y David Bustamante en el programa de radio Tómatelo menos enserio de Europa FM. Durante la entrevista, la catalana ha criticado que se da demasiada importancia al tema: «Vamos a ver, es que las cosas se sacan de quicio». Una opinión que la mallorquina comparte: «Se agrandan como si estuviéramos en la academia». En ese momento Ventura, colaborador del formato, dijo entre risas: «Lo que está claro es que elegiste al David bueno».

Chenoa no pudo contener la risa mientras que Gisela respondió: «Bueno, sobre eso habría mucho que hablar...». «Es que los máquinas ya no saben qué hacer», añadió la jurado de Tu cara me suena en relación al famoso meme del de Almería. Acto seguido las dos cantantes pasaron al juego que les proponía el cómico: adivinar por el olor de quién era cada uno de los perfumes, y es que tanto Bisbal como Bustamante cuentan con sus propias fragancias en el mercado. Por unanimidad, las dos señalaron que la muestra que menos les gustaba era la segunda: «Huele a lavavajillas, como a abuelo», aseguraron, sin saber que se trataba de la colonia de Bisbal.

Aunque la relación de Chenoa y Bisbal era conocida por todos, fue hace pocas semanas cuando Gisela confirmó que tuvo algo más que una amistad con Bustamante. Tras dos décadas de rumores la artista se pronunció: «No queríamos que se hablara de un beso, queríamos que se hablara de nuestra carrera, y por eso nunca lo dijimos. Estábamos 16 chicos, 8 chicos y 8 chicas, con las hormonas, todo el día juntos, viviendo una experiencia única, pues la final... surge la chispa. Eran amoríos». Aunque el cántabro ha preferido no pronunciarse al respecto, la voz de Disney ha indicado que «era algo que sabía todo el mundo».