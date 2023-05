Laura Escanes se sincera sobre Álvaro de Luna: cómo se conocieron y cuándo empezaron

Laura Escanes vive un muy buen momento personal. Tras su sonada ruptura con Risto Mejide, la influencer afronta una nueva etapa junto a Álvaro de Luna. Un mediático romance sobre el que han surgido muchas dudas, pero hay una que se repite con más fuerza: cuándo empezó esta relación. La catalana ha querido responder a esta pregunta en el podcast The Crew Talks, que presenta Alberto Oliveras, amigo de su chico. Laura y Álvaro coincidieron por primera vez en septiembre de 2022 en los Premios Cadena Dial celebrados Tenerife, unos días antes de que la joven y el publicista anunciasen públicamente su separación tras siete años juntos y una hija en común.

La propia Escanes ha confesado que cuando conoció a su actual pareja estaba viviendo un momento complicado: «Era un follón y había muchas barreras que impedían que fuera de una manera natural, más pausada». Y es que el interés de los medios hizo que en noviembre ya se publicasen en una portada unas fotografías de ambos muy acaramelados en las Islas Canarias. Ahora, casi ocho meses después, la pareja ya comparte con sus seguidores imágenes de sus escapadas y ambos ya están totalmente integrados en el entorno del otro.

El flechazo del cantante con la modelo fue instantáneo y es que Álvaro ya habló a Alberto sobre la joven el día que se conocieron: «Hay un momento en el que mi amigo me dice: 'Tío he conocido a esta persona, estoy flipando'». Oliveras, además, ha hablado en su podcast sobre cómo es la pareja en su día a día: «Laura es una persona muy sensible, ella vive todo con mucha intensidad. Eso está muy guay, a veces no tan guay. Mi amigo es igual y hay una mezcla fascinante». Hace tan solo una semana unas palabras de Laura generaron una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

La también escritora reconocía a un reportero de Nyxell App, una plataforma para comprar entradas de eventos, que estaba teniendo «el mejor sexo de mi vida». Unas declaraciones que los usuarios relacionaron rápidamente con el presentador de Todo es mentira. Tras el revuelo, Escanes negó rotundamente que fuese un mensaje dirigido a su ex: «¿Podéis parar de relacionar cada cosa que digo con pullitas o zascas? A ver si no voy a poder hablar de nada porque todo se tiene que relacionar con querer hacer ver que hay mal rollo… es agotador… ¿Que nos queréis calladitas, que estamos más guapas, ¿no? En fin».