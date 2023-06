Hugo Sierra reaparece en redes sociales y manda un mensaje a sus seguidores

Tras semanas de silencio en sus redes sociales, Hugo Sierra ha hecho este miércoles una publicación en su Instagram. El que fuera ganador de GH Revolution ha compartido una fotografía, tanto en blanco y negro como a color, en la que aparece de perfil acompañada por el texto: «Me encantó el rosadito, para ustedes legión, los quiero. VUQ (vuestro uruguayo querido)!!!!». Esta es la primera publicación que comparte desde el pasado 13 de febrero, es decir, desde hace casi cuatro meses.

Las reacciones de sus seguidores han sido de todo tipo, aunque algunas personas le han criticado por su silencio digital, otros usuarios le han dado la bienvenida: «Qué alegría saber de ti», «cada día mejor», «no cambies nunca», «saber saber de ti más a menudo» o «muy buena la foto» son una muestra de los mensajes que se han podido leer junto a la instantánea. Este mensaje de Sierra llega en un momento en el que su expareja, Adara Molinero, es una de las favoritas de Supervivientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hugo Martin Sierra (@hugomartin_sierra)

Precisamente en el concurso de Telecinco Adara recibió hace unas semanas, con motivo del día de la madre, un peluche y un dibujo de Martín, su hijo en común con Hugo. Visiblemente emocionada, le quiso dedicar unas palabras: «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, pienso todos los días en ti». El uruguayo también tiene una hija, Giorgia, con Ivana Icardi. La argentina, que reside en Palma, explicó que aunque su ex no ponga a la pequeña en sus redes sociales, eso no significa que no pase tiempo con ella: «La diferencia es que yo la muestro en redes y él no sube nunca nada, pero les juro que hay vida detrás de las pantallas».

La hermana del futbolista Mauro Icardi aclaró que tienen un texto firmado en el que se especifica el tiempo que pasa cada uno con la menor. Aunque la ya expareja ha intentando en hasta dos ocasiones volver, la influencer tiene claro que «a la tercera no creo que sea la vencida». «Cuando una pareja decide separarse es porque algo ya se rompió. Si no, no lo dejas y lo intentas», reflexionó con sus seguidores. Eso sí, la modelo tiene claro que ya está «preparada» para encontrar el amor.