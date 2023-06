Ana Obregón ha reaparecido ante los medios de comunicación este miércoles para presentar oficialmente El chico de las musarañas en el hotel Westin Palace de Madrid. Rodeada de más de un centenar de profesionales, la actriz y presentadora no ha podido contener las lágrimas. «Estoy emocionada... estoy alucinando», ha dicho nada más empezar la presentación. La obra, que empezó su hijo fallecido Aless Lequio y que terminó ella, es un homenaje a la vida. «Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad. Es lo único que he hecho desde que mi hijo se fue. Hacer con amor todo lo que a él le hubiera gustado y no pudo realizar. Uno de sus deseos era publicar un libro que estaba escribiendo».

Según han informado diferentes revistas del corazón, Obregón ha asegurado que «han sido nueve meses encerrada en esta obra, una obra escrita por una madre con el corazón mutilado, escrito con tinta roja de sangre. Yo quería que se publicara lo que escribió mi hijo... Esto es un homenaje a la vida. Y un homenaje a la muerte». Durante la rueda de prensa no se ha hablado de nada más que no sea el libro, un hecho que ya se sabía de antemano, ya que el editorial ya advirtió a los medios de comunicación que no se podrían plantear temas que fueran más allá del libro. De esta forma, no se han contestado preguntas sobre su nieta, hija biológica de su hijo que nació por gestación subrogada en Miami. Cabe recordar que publicar este libro era uno de los tres deseos de su hijo y los padres se han encargado de llevarlos a cabo. Los tres deseos de Álex eran: publicar su libro, tener un hijo o una hija, y crear una fundación.