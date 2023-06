Stéfanos Tsitsipás y Paula Badosa, amor en Mallorca

Stéfanos Tsitsipás y Paula Badosa derrochan amor en Mallorca. El griego se encuentra en la Isla para participar en el torneo ATP Mallorca Championships, un viaje al que se ha sumado la tenista para acompañar a su chico durante la competición. La pareja, ajena a los medios de comunicación, ha mostrado este lunes su complicidad en la pista con risas, abrazos y gestos de cariño. Badosa ha participado en el entreno de Tsitsipás en Calvià y, a pesar de las altas temperaturas, ambos se han mostrado muy cercanos. Esta aparición pública se produce tan solo diez días después de que Stéfanos declarase públicamente su amor por Paula.

El deportista confirmó a la prensa su relación con la joven, a la que considera su «alma gemela». «Sí, somos pareja. Te diré una cosa: he conocido a muchas mujeres en mi vida. Y puedo decir eso con mucha confianza. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual», reconoció.

Badosa y Tsitsipás en Calvià. Imagen: Julián Aguirre

Y es que, además de tener la misma profesión, parece que tienen muchas cosas en común. «Es como si compartiésemos la misma identidad: mismo estilo de vida, mismos deseos, mismas pasiones, mismas ambiciones», indicaba el deportista. Aunque llevan poco tiempo, en estos últimos días han tenido varias muestras de cariño en público y también se les pudo ver entrenando juntos en Wimbledon. Aunque no está claro cuándo empezó su relación, las especulaciones sobre el noviazgo comenzaron después de que se viese a la tenista entre el público en los partidos disputados por el griego en el torneo de Roland Garros.