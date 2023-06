Jorge Javier Vázquez, de 52 años, no está pasando por su mejor momento. El presentador lleva más de un mes alejado de la televisión y todo parece apuntar que es por problemas de salud. «El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme», escribió Vázquez, que lleva de baja desde el 17 de mayo, en su perfil de Instagram el pasado 3 de junio. Desde entonces no ha vuelto a hacer ninguna publicación.

El comunicador no estuvo presente en la gran final de Sálvame en Telecinco, programa en el que ha sido presentador durante 14 años. Según la revista Lecturas se le vio saliendo de un centro médico tres días después del fin del citado espacio televisivo. Con vaqueros, gafas oscuras, un libro bajo el brazo y rostro serio, se le pudo ver abandonando las instalaciones sanitarias. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) En estos momentos, la única información confirmada es que el presentador está acudiendo con frecuencia al médico. Mientras que algunos defienden que se trata de un problema de ansiedad y que decidió retirarse por salud mental, otros afirman que se debe al ictus que sufrió en 2019, y que le están haciendo revisiones para ver que todo está todo bien.