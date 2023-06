Jorge Javier Vázquez es hoy en día una figura icónica de la televisión gracias a programas como Aquí no hay tomate y Sálvame. A sus 52 años, el reconocido presentador y habitual del mundo del entretenimiento ha estado ausente de la pantalla durante un período de tiempo, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y la audiencia en general. Lo que muchos se preguntan es cuánto tiempo exactamente lleva alejado de la televisión.

La última vez que Jorge Javier Vázquez hizo una publicación en redes sociales fue el pasado 3 de junio de 2023, cuando quiso compartir con sus seguidores un emotivo mensaje en el que agradecía a quienes «se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, apoyo y su comprensión». Y es que entonces el presentador ya hacía tiempo que no salía en antena. En el mensaje expresó su intención de tomarse un descanso indefinido, dejando en suspenso su regreso a la televisión.

Desde entonces, han surgido especulaciones y rumores sobre las razones detrás de su ausencia prolongada. En los últimos tiempos existe preocupación por el estado de salud de Jorge Javier Vázquez. El presentador lleva más de un mes alejado de la televisión y todo parece apuntar que es por problemas de salud. Sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza exacta de su baja. Como resultado, sus seguidores y admiradores se encuentran en vilo, deseando una pronta recuperación y ansiosos por su regreso a la televisión.

Dada la falta de información detallada, no es posible determinar con precisión cuánto tiempo estará Jorge Javier Vázquez alejado de la televisión, ya que todo dependerá de su evolución y del tiempo que necesite para recuperarse completamente. El 17 de mayo de 2023 se dio de baja, pero no parece que su vuelta vaya a ser inminente. De hecho, ya se ha anunciado que la próxima edición de Gran Hermano Vip no contará con el carismático presentador.

A lo largo de su carrera, Jorge Javier Vázquez ha demostrado ser un talentoso y carismático presentador en conocidos programas como Sálvame o Supervivientes, y ha cautivando al público con su estilo único y su capacidad para generar interés en aquello en lo que participa. Su ausencia ha dejado un vacío en el mundo televisivo, como en la despedida de Sálvame a la que Belén Esteban le pidió que hiciera una aparición, pero lo más importante ahora es que se recupere y se cuide.