Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones ya están en Mallorca

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones ya han empezado sus vacaciones de verano en Mallorca. La propia actriz ha compartido en sus historias de Instagram una fotografía en compañía de una pareja de amigos en la que se puede apreciar que ya se encuentran en s'Estaca, la que fuera la estancia del Arxiduc Lluís Salvador y que actualmente es propiedad del actor norteamericano. Esta visita a la Isla llega tan solo dos meses después de que Douglas recogiera la Palma de Oro de Honor, un premio con el que el festival reconoce su prolífica y premiada trayectoria.

Fue la actriz Uma Thurman la encargada de hacerle entrega de este reconocimiento y durante la gala el productor se mostró «emocionado» y «muy agradecido». Tal es el amor del intérprete y su mujer por Mallorca que incluso celebraron su último cumpleaños en Valldemossa: ambos soplaron unas velas con el número 25 sobre una gigantesca tarta de chocolate, ya que los dos nacieron el 25 de septiembre, aunque con 25 años de diferencia. Según Fatbold, Douglas tendría una fortuna de 350 millones de euros y s'Estaca es uno de sus principales activos.

El conocido actor pagó 3,5 millones de dólares por su casa de Mallorca en 1990 y la puso a la venta primero por 60 millones de dólares en 2014 y luego por 32 millones de dólares en 2019. Nunca se encontró comprador y finalmente se retiró del mercado. Ahora Michael y Catherine pasan largas temporadas en la casa que ha sido reformada ampliamente a lo largo de los años. Catherine y Michael afrontan uno de sus mejores momentos, aunque también han vivido crisis a lo largo de los años: «Me he estado despertando con Mike durante casi 25 años. Me encanta estar casada, pero es una locura cuando realmente lo piensas. Es imposible que no haya altibajos si vives con la misma persona y te despiertas con ella todos los días», reconoció la actriz en una entrevista.