Rumores de ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro habrían roto, según ha publicado este martes en exclusiva la revista People. Hace tan solo un mes la cantante se mostraba muy ilusionada con su boda en El Hormiguero y es que la pareja se prometió a principios de año tras una romántica pedida de mano en Puerto Rico: «No me lo esperaba, se me arrodilló porque no podía sacar el anillo. Me pidió que me casara con él y me puse a llorar lagrimones». Aunque no concretó fecha, explicó que ya tenía algunos detalles pensados: «De momento tengo que terminar la gira y luego ya para la vuelta. Montaré una boda con familia pero chill, algo tranquilo. No sé, vamos a ver cómo termina esto», explicó a Pablo Motos.

Ahora People asegura que fuentes cercanas a los artistas han confirmado la separación, pero remarcan que mantienen el «amor y el respeto». Esta información llega tan solo dos días después de que se hiciesen públicas unas fotografías de Rauw con Shakira bañándose en un río de Puerto Rico. Una joven pilló a los dos cantantes junto a los hijos de la colombiana el pasado 23 de julio y compartió el momento en sus redes sociales. Hay que tener en cuenta que Shakira y Rauw Alejandro han trabajado juntos, y es que ambos colaboraron en el tema Te felicito. Por el momento ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto, aunque este lunes la catalana compartió una frase llena de significado en sus historias de Instagram: «My heart is an archive of things I’ve loved (Mi corazón es un archivo de cosas que he amado)». De cara al público Rosalía y Rauw Alejandro vivían un muy buen momento ya que este mismo año habían lanzado un trabajo de estudio conjunto compuesto por tres canciones: «Hay una parte muy divertida porque tenemos la complicidad de ser pareja, pero a la vez sacar el proyecto generar presión y tensión», reconocía en Antena 3. Es más, ambos incluso comparten un tatuaje con las letras 'RR', las iniciales de los nombre de ambos. El próximo 27 de agosto el de Puerto Rico tiene previsto actuar en Mallorca; por su parte Rosalía finalizó su gira Motomami el pasado domingo en París.