Ana Obregón está disfrutando del verano en Mallorca. Este miércoles, 26 de julio, fue Santa Ana y la presentadora aprovechó para recuperar con su nieta Ana Sandra una especial tradición que seguía con su madre. La actriz confesó en sus redes que eligió el nombre de la pequeña en honor a su progenitora que falleció hace unos años.

«Mamá siempre lo celebrábamos juntas. Pero ya ves cómo es la vida ahora abrazo un pedacito de cielo que lleva tu nombre y es tu bisnieta. Ojalá la hubieras conocido. Sigue cuidando de mi Aless, por favor», ha avanzado Obregón, que ha publicado una fotografía con la bebé.

Ana María Obregón Navarro falleció el 21 de mayo de 2021 y dejó a toda la familia devastada, fue un golpe duro para todos. La actriz la sigue teniendo muy presente y siempre es buen momento para recordar el amor que tiene hacia ella y los buenos momentos que vivieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

El nombre de Ana significa «compasiva, rica y llena de gracia». Ana Obregón quiso mantener la tradición familiar haciéndole este bonito gesto de ponerle su nombre a la pequeña. Anteriormente, ya le escribió una carta conmemorativa contándole lo agradecida que estaba y que había sido bisabuela otra vez. «Me enseñaste a ser la mejor madre como lo hiciste toda tu vida con tus cinco hijos. Sé que nos dejaste para cuidar de tu nieto adorado en el cielo. Han pasado muchas cosas desde que te has ido, eres bisabuela otra vez. No sabes cómo echo de menos a mi mejor amiga, cuántas veces he necesitado esos abrazos que siempre me protegían de las adversidades. Gracias por traerme a esta vida».